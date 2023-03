Gasprijs daalt tot onder de 40 euro

De prijs van gas is op de Europese handelsmarkt is tot onder de 40 euro per megawattuur gezakt. Dat is de laagste prijs sinds augustus 2021.

De daling is ingegeven door gunstig nieuws over de gasvoorraden in Europese landen. De gasopslagen zijn aan het einde van de winter nog voor meer dan de helft gevuld. Dat is veel voller dan normaal, doordat we een zachte winter hebben gehad.

Het betekent ook dat Europese landen deze zomer minder gas hoeven in te kopen om de gasopslagen weer te vullen voor de komende winter.