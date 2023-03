UBS neemt Credit Suisse over voor 3 miljard euro, krijgt steun van centrale bank

De Zwitserse bank UBS heeft Credit Suisse overgenomen. De bank van de Nederlandse topman Ralph Hamers legt zo'n 3 miljard euro neer voor de noodlijdende branchegenoot. De Zwitserse centrale bank (SNB) bevestigde de deal zondagavond.

De overname van het noodlijdende Credit Suisse door UBS was een "zeer sterke oplossing in een complexe situatie", zei de Zwitserse president Alain Berset in een persconferentie over het nieuws. De Zwitserse autoriteiten hopen dat de fusie het vertrouwen in de bankensector van Zwitserland herstelt. Eerder bood UBS nog 1 miljard dollar, maar dat vond Credit Suisse te laag.