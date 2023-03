Zwitserland overweegt nationalisatie Credit Suisse als UBS-deal niet doorgaat

De Zwitserse regering overweegt een volledige of gedeeltelijke nationalisatie van de noodlijdende bank Credit Suisse. Nationalisatie is volgens de Zwitsers het enige alternatief naast een overname door UBS, de grootste bank van Zwitserland.

De Zwitserse regering overweegt volgens persbureau Bloomberg om de bank deels of volledig over te nemen, mocht een deal met UBS niet lukken. De grootste bank van Zwitserland heeft interesse in Credit Suisse, maar het is onduidelijk of zo'n grote deal op zo'n korte termijn kan rondkomen.

Volgens ingewijden hoopt de regering een besluit te nemen voor de beurzen in Azië opengaan. Dat is vanavond laat in Europa.

Eerder vandaag werd al bekend dat UBS een miljard dollar (930 miljoen euro) over had voor de tweede bank van Zwitserland. Credit Suisse vond dat bod aan de lage kant.

De overname is nodig, omdat het niet goed gaat met Credit Suisse. Door een reeks schandalen en verkeerde investeringen, zijn klanten hun geld elders gaan stallen. De onrust werd nog groter, toen afgelopen week verschillende regionale banken in de Verenigde Staten omvielen.