UBS biedt 1 miljard dollar voor noodlijdend Credit Suisse

De Zwitserse bank UBS, de grootste van het land, heeft 1 miljard dollar (930 miljoen euro) over voor de overname van de noodlijdende bank Credit Suisse. Dat meldt zakenkrant Financial Times. Credit Suisse zou dit bod te laag vinden, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Onder Zwitserse regelgeving moet UBS normaal gesproken zijn aandeelhouders zes weken de tijd geven om zich over de overname te buigen. Met de noodmaatregelen wordt die 'consultatieperiode' overgeslagen.

UBS voert dit weekend gesprekken met Credit Suisse over een volledige of gedeeltelijke overname. Met die fusie willen de Zwitserse autoriteiten dat het vertrouwen in de bankensector van Zwitserland wordt hersteld.