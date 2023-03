Graandeal Oekraïne en Rusland verlengd, maar met welke termijn is onduidelijk

De graandeal tussen Oekraïne en Rusland, die vandaag zou aflopen, is op de valreep verlengd. Het gaat om een verlenging van 120 dagen, zeggen onder meer de Oekraïense minister Oleksandr Kubrakov (Infrastructuur) en de Verenigde Naties zaterdag. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat het om een verlenging van zestig dagen gaat.

Eerder op de dag leek er een eind te komen aan de graandeal. Rusland en Oekraïne stonden namelijk lijnrecht tegenover elkaar in de gesprekken over de looptijd van een eventuele verlenging. De Oekraïners wilden een verlenging van 120 dagen, terwijl de Russen niet verder wilden gaan dan 60 dagen. Waarom de twee landen nu iets anders zeggen over de verlenging, is onduidelijk.