Graandeal Oekraïne en Rusland verloopt vandaag, nog geen zicht op verlenging

De graandeal tussen Rusland en Oekraïne verloopt vandaag. De twee landen zijn het vooralsnog niet eens geworden over de duur van een eventuele verlenging. Het akkoord zorgt ervoor dat graan uit Oekraïne weer verhandeld kan worden.

De deal werd in juli vorig jaar gesloten. Oekraïne kon voor die tijd maandenlang geen graan exporteren na de invasie door Rusland. Het land behoort tot de grootste graanexporteurs ter wereld, waardoor de plotse stop grote gevolgen had. Voedseltekorten in arme landen namen toe, terwijl de voedselprijzen wereldwijd stegen.