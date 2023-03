Omstreden miljonair Sanderink geschorst als topman Strukton en Oranjewoud

Gerard Sanderink is per direct geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud. Sanderink kan geen beslissingen meer nemen namens de genoemde ondernemingen, schrijven ze in een verklaring.

De raad van commissarissen neemt de leiding over van Sanderink. De bedrijven namen de beslissing "na een periode van incidenten rond de heer Sanderink", schrijven ze.

"De raad van commissarissen zal leunen op het vakmanschap, de kennis en de voortdurende inzet van het management en de medewerkers van de bedrijven."

Sanderink komt al langer in het nieuws door privéconflicten die in het openbaar worden uitgevochten. Eerder moest hij daardoor al vertrekken als hoogste bestuurder van het door hem opgerichte IT-bedrijf Centric, zo besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam in november vorig jaar.

In september werd bekend dat Sanderink samen met oud-directieleden van Strukton verdacht wordt van omkoping in Saoedi-Arabië.