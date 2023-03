Vliegvelden krijgen CO2-plafonds opgelegd als 'stok achter de deur'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het kabinet gaat luchthavens CO2-plafonds opleggen. Dat moet garanderen dat de vliegvelden hun uitstoot terugbrengen. Dat meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Elk vliegveld in Nederland krijgt een maximumuitstoot opgelegd. Daarbij kijkt de overheid naar de uitstoot van vluchten die vertrekken vanaf de luchthavens. De klimaatdoelen voor de luchtvaart zijn namelijk nog niet in de wet opgenomen.

De overheid heeft al afspraken gemaakt met de luchtvaart over de CO2-uitstoot. Als bedrijven zich daaraan houden, hebben ze volgens Harbers geen last van de plafonds. "Als het trager gaat, loop je vroeg of laat tegen het plafond aan." Hij spreekt daarom van een "stok achter de deur".