Ontslagronde bij chemiebedrijf Dow kost 127 banen in Nederland

Het Amerikaanse chemiebedrijf Dow schrapt wereldwijd tweeduizend banen. Bij de Nederlandse vestigingen in Terneuzen, Dordrecht en Delfzijl verliezen daardoor 127 medewerkers hun baan.

Het merendeel van die arbeidsplaatsen - zo'n honderd - verdwijnt bij de vestiging in het Zeeuwse Terneuzen. Dat is de op een na grootste productielocatie van Dow wereldwijd.

De ontslagen vallen volgens de woordvoerder van het Amerikaanse bedrijf in de hele organisatie, niet alleen in de fabrieken of op kantoor. De ontslagronde zal voor het einde van dit jaar afgerond zijn.

In totaal werken er zo'n 3.800 mensen bij Dow in Nederland. De vestiging in Terneuzen is verreweg het grootst: die telt zo'n 3.700 medewerkers.