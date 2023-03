Jongeren hebben nieuwe kijk op werk: 'Waarom hebben zij een vast contract nodig?'

Het aantal openstaande vacatures is in Nederland momenteel enorm en dat blijft voorlopig zo. "Jonge mensen zijn op zoek naar werk dat in hun schema past."

Op dit moment zijn er meer banen dan dat er potentieel personeel thuiszit. Veel bedrijven komen moeilijk aan nieuwe medewerkers. Daardoor hebben jongeren tegenwoordig veel keus, als het om banen gaat.

"Er is de ruimte om te denken: ik heb dit weekend acht uur de tijd om te werken, laat ik eens kijken welke klussen er dan zijn", vertelt Maurice Groenhart van YoungCapital Direct. "Zij zijn niet meer afhankelijk van wanneer de werkgever ze nodig heeft."

Oudere mensen kijken heel anders naar het zoeken van werk, zegt recruitmentexpert Arjan Elbers van Recruiters United. "Zij hebben nog de tijd meegemaakt dat de banen niet voor het oprapen lagen. Jongeren kennen alleen maar krapte op de arbeidsmarkt."

Hoewel een vast contract vroeger het hoogst haalbare was, is dat voor de jongere generatie niet belangrijk meer. "Waar hebben ze ook een vast contract voor nodig?", vraagt Elbers zich hardop af. "Ze kunnen toch geen hypotheek krijgen. Jongeren willen gewoon zeker zijn van een inkomen." Daar zorgen ze voor met een eigen onderneming, een flexibel contract of korte opdrachten via apps.

Niet meer werken terwijl je vrienden op het strand zitten

Werkapps fungeren als een online prikbord waar bedrijven werk kunnen aanbieden als losse opdrachten. Deze platformen zijn populair onder jongeren. "In een app kun je heel makkelijk bekijken hoe het werk in je agenda past. Zo is de regie in handen van degene die werk zoekt", zegt Groenhart.

Dat ziet ook Niels Arntz, oprichter van de app Temper. "Toen ik nog een bijbaantje had, was ik met mooi weer altijd aan het werk als mijn vrienden op het strand zaten. Dat willen jongeren nu niet meer."

Daarnaast is werken met een online platform erg efficiënt. "Vroeger ging je als je een bijbaantje wilde met een cv langs een aantal plekken. Dat is eigenlijk heel omslachtig. Vraag en aanbod komen dan niet op een efficiënte manier samen", vertelt Arntz. "Een app maakt dat juist heel makkelijk."

Traditionele bedrijven moeten wennen aan de wensen van jongeren

Het probleem is dat traditionele bedrijven volgens Elbers nog niet gewend zijn aan deze nieuwe manier van werken. "Bedrijven denken vaak: Piet werkte veertig uur per week voor ons. Als Piet met pensioen gaat, moeten we een vacature uitzetten voor precies dezelfde functie."

Maar aangezien de arbeidsmarkt is veranderd, is dat vaak niet de beste manier om een vacature te vervullen. Een vacature blijft dan vaak lang openstaan. "Dat het vroeger een vacature voor veertig uur was, betekent niet dat dit nu ook zo hoeft te zijn. Misschien kan die beter ingevuld worden met freelancers, losse diensten of een traineeship", zegt Elbers. "Dat zit er nog niet helemaal in bij die bedrijven."