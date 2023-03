40.000 aanvragen voor STAP-budget: geld voor opleidingen was in 2,5 uur op

Het UWV heeft vrijdag in 2,5 uur tijd 40.000 aanvragen voor het opleidingsbudget STAP ontvangen. Daarmee was om 12.30 uur het volledige budget van 34 miljoen euro op. Veel mensen vissen daardoor achter het net.

Vrijdag om 10.00 uur ging het STAP-loket open. Net als bij de eerdere keren was er ook nu weer veel interesse. Op het drukste moment was er een wachtrij van 250.000 apparaten. Om hoeveel gegadigden het ging, is niet duidelijk. Wachtenden kunnen namelijk met meerdere apparaten tegelijk in de digitale rij staan.

Het UWV meldt dat een deel van de aanvragen al is goedgekeurd. De verwachting is dat het gros van de aanvragers binnen enkele dagen bericht krijgt.

Het aanvragen ging deze keer een stuk beter dan de vorige keer. Op 28 februari was er een technische storing in combinatie met grote drukte. Het UWV moest daarom het loket sluiten en de aanvraagronde uitstellen tot vandaag.

Het STAP-budget is bedoeld om je te laten bijscholen voor je huidige of je toekomstige baan. Per persoon is maximaal 1.000 euro per jaar beschikbaar. Het totale budget van dit jaar is 170 miljoen euro. Wie er deze keer naast grijpt, krijgt op 1 mei een nieuwe kans.