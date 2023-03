Energie-update: Gasprijs daalt niet langer, verbruik wel

Deze winter geeft NU.nl je regelmatig een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het gasverbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De maandenlange daling van de gasprijs lijkt voorlopig even voorbij. Afgelopen zomer werd een piekprijs bereikt van bijna 350 euro per megawattuur. Vanaf dat moment daalde de prijs gestaag en kwam begin deze maand zelfs beneden de 45 euro uit. Maar sindsdien is gas amper goedkoper geworden. Zo betaalden handelaren woensdag voor een megawattuur 43,91 euro. Dat is ietsje meer dan de 42,34 euro van een week eerder.