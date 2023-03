Consument draait op voor hogere loonkosten

De stijging van de lonen jaagt de inflatie in Nederland aan. Veel bedrijven berekenen de hogere loonkosten namelijk door aan de consument. Dit betekent dat bepaalde producten en diensten duurder worden. "De hogere lonen hebben steeds meer impact op de prijsstijgingen. Dat staat als een paal boven water", zegt econoom Hugo Erken van RaboResearch.

De inflatie is in februari uitgekomen op 8 procent en dat is hoger dan in januari, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Vooral voedsel en drank zijn duurder geworden, maar de hogere loonkosten beginnen een steeds grotere rol te spelen.

De vakbonden leggen namelijk forse looneisen op tafel om het koopkrachtverlies van werknemers te compenseren. De lonen gingen in januari met gemiddeld 5,8 procent omhoog en in februari met ruim 7 procent. In maart is de tussenstand een stijging van 8 procent.

Werkgeversvereniging AWVN liet eerder al weten dat die trend doorzet. De gemiddelde loonstijging op jaarbasis komt nu uit op 6,1 procent en dat is historisch hoog.

"We zien dat de loonkosten voor een groot deel worden doorberekend. Dat is ook waarom de kerninflatie - waarbij de voedsel- en energieprijzen niet worden meegenomen - blijft stijgen. En de lonen gaan in rap tempo omhoog. Wij komen in onze ramingen dan ook uit op een inflatie van 5 procent voor dit jaar. Daarmee blijft het inflatiecijfer aan de hoge kant", zegt Erken.

'Vooral prijsverhogingen in dienstensector'

Volgens econoom Aggie van Huisseling van ABN AMRO vormen de loonstijgingen een extra motief voor prijsverhogingen in de dienstensector, zoals de handel, het vervoer en de horeca. Deze bedrijven zijn veelal arbeidsintensief. "We verwachten dan ook de komende periode geen grote verlichting in diensteninflatie."

Vorig jaar werd de inflatie vooral gestuwd door de hoge energieprijzen. Daar is nu geen sprake van, doordat het kabinet verschillende steunmaatregelen heeft genomen. "De stijging van de energieprijzen is redelijk ingedamd. Relatief gezien zullen ze dit jaar een negatieve bijdrage leveren aan de inflatie", verwacht Erken.

Een loon-prijsspiraal is niet aan de orde

Als hogere loonkosten worden doorberekend in de prijzen en de hogere prijzen vervolgens weer tot hogere looneisen leiden, kan er een loon-prijsspiraal ontstaan. "Maar zo'n vaart loopt het niet", benadrukt Van Huisseling. "Er zijn nog veel bedrijven die ruimte hebben om de lonen te verhogen zonder de kosten door te berekenen."