Extra Europees overleg over onrust in bankensector ingelast

De toezichtraad van de Europese Centrale Bank (ECB) komt vrijdag ongepland bijeen om te praten over de Europese bankensector. Daar nam de nervositeit toe na het faillissement van twee banken in de Verenigde Staten: Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank. Ook zijn er bij beleggers grote zorgen over het Zwitserse Credit Suisse.

Volgens een ECB-woordvoerder is de bijeenkomst bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen en van gedachten te wisselen.

Waarschijnlijk komt dan ook de financiële gezondheid van Europese banken ter sprake. En ook of het risico bestaat dat zich hier, net als bij de Amerikaanse SVB, een bankrun voordoet. Dan proberen klanten in paniek massaal hun geld op te nemen.

Woensdag verloren Europese banken flink op de beurs omdat beleggers zich ongerust maakten over besmettingsgevaar en bang zijn voor een nieuwe bankencrisis.

Mede door een reddingsactie bij Credit Suisse door de Zwitserse centrale bank, keerde de rust weer enigszins terug in de bankensector. Donderdagavond werd ook in de VS nog een bank gered door een storting van 30 miljard dollar door andere grote banken.

ECB-president Christine Lagarde onderstreepte donderdag nog dat de Europese bankensector "schokbestendig" is, maar dat de centrale bank de situatie wel scherp in de gaten houdt.

Haar collega Luis de Guindos, vicepresident bij de centrale bank, wilde op een bijeenkomst met ministers van Financiën in Brussel naar verluidt niet uitsluiten dat sommige kredietverstrekkers in Europa risico lopen nu de rentes flink aan het oplopen zijn.

ECB verhoogde toch rente ondanks onrust in bankensector

De ECB heeft donderdag haar belangrijkste rentetarief toch een half procentpunt verhoogd. Daar werd in voorgaande weken ook op voorgesorteerd. Dat betekent dat de ECB-bestuurders zich niet van de wijs hebben laten brengen door alle onrust.