Opnieuw enorme digitale wachtrij bij aanvragen STAP-budget

De digitale wachtrij voor de aanvraag van het STAP-budget telde enkele minuten na de opening van het loket al zo'n 250.000 wachtenden, meldt uitvoeringsinstantie UWV.

Veel mensen krijgen de boodschap dat ze ruim een uur moeten wachten voordat ze verder kunnen gaan met hun aanvraag. Het UWV raadt mensen af om uit te loggen. "Mensen kunnen echt beter in de wachtrij blijven staan. We handelen zo'n driehonderd aanvragen per minuut af, dus het duurt echt een paar uur voordat het budget op is."