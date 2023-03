Starter is derde van inkomen kwijt aan hypotheek voor eerste koophuis

Delen via E-mail

Starters op de woningmarkt zijn door stijgende hypotheekrentes een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan hypotheeklasten. Bijna 33 procent van hun besteedbaar inkomen gaat naar hun hypotheek. Dat is meer dan ooit, zeggen onderzoekers van ING.

De hypotheekrente is in het afgelopen jaar hard gestegen, van ruim 1 procent naar ruim 4 procent. De inkomens konden dat tempo niet bijbenen. Mensen die al eerder een huis kochten en doorstromen op de woningmarkt zijn vaak beter af, meldt de bank.

ING berekende dat mensen die eind 2022 hun eerste huis kochten gemiddeld 32,9 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt waren aan hypotheeklasten. Dat was een jaar eerder nog 27 procent, wat ook al boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar lag.

In die tussenliggende periode verhoogden centrale banken hun rentes om de inflatie weer omlaag te krijgen, terwijl de rentes in de voorgaande jaren juist ongekend laag waren. De Europese Centrale Bank verhoogde haar rentetarief donderdag ook weer, van 2,5 procent naar 3 procent. Uiteindelijk zorgt een hogere ECB-rente - soms met enige vertraging - ook voor hogere rentetarieven voor sparen en lenen.

Als hun hypotheek minder dan tien jaar geleden is afgesloten, is de kans groot dat hun rente lager ligt dan de huidige. Sinds 2013 was de gemiddelde hypotheekrente namelijk niet zo hoog als nu.