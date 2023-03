Toyota wil Russische fabriek afstoten, zoals Renault en Nissan eerder al deden

Delen via E-mail

De gesloten Toyota-fabriek in Sint-Petersburg wordt mogelijk overgedragen aan het Russische staatsbedrijf NAMI. De Japanse autofabrikant wil net als Renault en Nissan van zijn Russische productielocatie af.

De Russische minister van Industrie en Handel Denis Manturov heeft volgens staatspersbureau TASS donderdag op een congres gezegd dat de overname wordt overwogen. NAMI nam eerder al fabrieken van Renault en Nissan over.

Een woordvoerder van Toyota laat vrijdag in een verklaring weten dat het bedrijf nog niet weet er met de Russische fabriek gaat gebeuren.

De fabriek in Sint-Petersburg ging in september vorig jaar definitief op slot, omdat die door de Russische inval in Oekraïne en sancties zonder materialen en onderdelen kwam te zitten.