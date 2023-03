Grote banken in VS storten miljarden om noodlijdende bank te redden

Elf van de grootste Amerikaanse banken trekken samen op en investeren 30 miljard dollar (28 miljard euro) om de regionale First Republic Bank uit de problemen te helpen. Die bank dreigde ook slachtoffer te worden van onrust in de bankensector.

Eerder deze week viel Silicon Valley Bank (SVB) om, doordat de bank niet in staat was leningen te herfinancieren en met een aandelenuitgifte geen extra geld kon ophalen. Klanten maakten zich ongerust en namen massaal geld op. De Amerikaanse overheid besloot om de bank over te nemen om alle tegoeden van klanten te garanderen.

Daarna kwamen banken in de VS, maar ook in Europa onder druk te staan. In Nederland daalden de aandelenkoersen van ING en ABN AMRO hard. In Zwitserland greep de centrale bank van dat land al in met leningen van 50 miljard euro om Credit Suisse te redden.

First Republic Bank, net als SVB een wat kleinere bank in de Amerikaanse staat Californië, dreigde ook in de problemen te raken. Ook deze bank had veel niet-garandeerde tegoeden. Donderdag daalde de koers in eerste instantie met meer dan 30 procent en meerdere keren werd de handel in aandelen van de bank stilgelegd. Na geruchten over een op handen zijnde redding herstelde de koers weer.

Donderdagavond werd bekend dat grote banken als Morgan Stanley, Citigroup en Goldman Sachs (ook bekende namen van de bankencrisis in 2008) samen met nog acht andere banken de portemonnee trekken en 30 miljard dollar in de First Republic Bank steken.