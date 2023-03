Unilever bouwt ondanks oorlog nieuwe fabriek in Oekraïne

Unilever start later dit jaar met de bouw van een nieuwe fabriek in Oekraïne. Het levensmiddelenbedrijf wil in hoofdstad Kyiv producten voor persoonlijke verzorging maken, vooral voor de lokale markt. Het gaat om een investering van 20 miljoen euro.

Het inmiddels volledig Britse bedrijf denkt dat de fabriek goed zal zijn voor honderd nieuwe banen. Volgend jaar moet de fabriek in gebruik worden genomen. Het is dit jaar dertig jaar geleden dat Unilever actief werd in Oekraïne.

Eerst zal de fabriek vooral voor de lokale markt produceren, maar op termijn moeten er ook producten worden gemaakt voor andere landen. Het gaat om artikelen van onder meer de merken Dove en Axe.