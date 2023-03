STAP-budget kan vanaf vandaag écht weer worden aangevraagd

Het is weer mogelijk om een tegemoetkoming van 1.000 euro in de studiekosten aan te vragen. De problemen bij het subsidieportaal waar het budget aangevraagd kan worden zijn opgelost. Het loket gaat om 10.00 uur weer open.

Het STAP-budget is bedoeld om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Met die 1.000 euro kan je je laten om- of bijscholen. Het aanbod is groot: er zijn trainingen waar je leert boekhouden, maar ook opleidingen tot yogaleraar en huwelijksplanner.

Het is niet voor het eerst dat het geld beschikbaar wordt gemaakt. Het STAP-budget bestaat nu een jaar. Daarvoor konden bepaalde studiekosten worden teruggevraagd via de inkomstenbelasting.

Eind vorig jaar besloot het kabinet het STAP-budget nog niet beschikbaar te stellen in januari. Zo was er meer ruimte om de regeling te verbeteren. Er kwamen namelijk signalen binnen dat er misbruik werd gemaakt van het opleidingsbudget. Daarom zijn de voorwaarden nu aangescherpt.

Het was de bedoeling dat het budget eind februari weer aangevraagd kon worden. Maar door een technische fout in combinatie met grote drukte ontstond een storing bij het subsidieportaal van het UWV.

De uitkeringsinstantie verwacht dat het weer erg druk zal zijn als het loket opengaat. Maar dat betekent niet dat je uren van tevoren klaar moet zitten. Als je je om 10.00 uur in de virtuele wachtkamer meldt, word je op een willekeurige plek in de wachtrij geplaatst. Het maakt dus niet uit hoe laat je hebt ingelogd.

Toch is het belangrijk om er snel bij te zijn als je interesse hebt in het budget; voorgaande keren was de geldpot in een mum van tijd leeg.