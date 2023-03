Total verkoopt Nederlandse tankstations onder druk van klimaatdoelstellingen

Delen via E-mail

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies verkoopt al zijn tankstations in Nederland en Duitsland aan het Canadese bedrijf Couche-Tard. Het gaat om bijna zestienhonderd pompstations. De naam TotalEnergies is nog wel minstens vijf jaar te zien, omdat het olieconcern de stations zolang van brandstof voorziet.

In totaal is er 3,1 miljard euro met de deal gemoeid. Daarin zijn ook tankstations in België en Luxemburg meegenomen, waar Couche-Tard 60 procent van de activiteiten overneemt.