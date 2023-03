Ondanks onrust verhoogt ECB de rente opnieuw in strijd tegen inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt zijn belangrijkste rente met 0,5 procentpunt naar 3 procent. Het is al de zesde verhoging sinds afgelopen juni. De financiële toezichthouder trotseert daarmee twijfels over de stabiliteit van de economie. Die is onder druk komen te staan door problemen bij banken in Europa en de VS.

Zo viel vorige week de Amerikaanse Silicon Valley Bank om, onder meer doordat het bedrijf last had van de hoge rentes. Woensdag is de onrust verder aangewakkerd door problemen bij de nog veel grotere Zwitserse bank Credit Suisse. Er is vrees dat de onrust overslaat naar andere banken. Een nieuwe renteverhoging zou die problemen erger kunnen maken, denken sommigen.

De ECB meldt dat het de marktonrust in de gaten houdt en zal ingrijpen als dat nodig. Volgens de toezichthouder is de Europese bankensector veerkrachtig en beschikt het over genoeg geld.

De centrale bank verhoogt zijn rente dus verder, omdat het daarmee de hoge inflatie wil beteugelen. Prijzen van goederen en diensten lopen al ruim een jaar hard op en een hogere rente moet zorgen dat mensen meer sparen en minder uitgeven. Daardoor stijgen prijzen minder hard, hoopt de toezichthouder.

Inflatie is nog steeds hoog

Tot nu toe heeft de centrale bank de inflatie nog niet onder controle gekregen. De geldontwaarding in de eurozone was vorige maand 8,5 procent. In Nederland was deze met 8 procent iets beperkter. De ECB heeft als doel om de inflatie op 2 procent te houden.

Door de verhoging van donderdag staat de zogeheten depositorente van de ECB op 3 procent. Dit is de rente die commerciële banken zoals ING en Rabobank krijgen als ze geld bij de ECB stallen. Hoe hoger die is, hoe hoger de rentes die banken hanteren voor hun klanten, bijvoorbeeld spaarders.