Netbeheerder Liander rolde vorig jaar veel minder illegale hennepkwekerijen op

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Netbeheerder Liander heeft vorig jaar samen met de politie 360 hennepkwekerijen ontdekt. Die tapten samen 18,7 miljoen kilowattuur (kWh) stroom illegaal af. Dat is bijna net zo veel als het jaarlijkse verbruik van 6.500 huishoudens. In 2021 kwam het aantal ontdekte hennepkwekerijen nog boven de 600 uit.

Volgens Liander komen er veel minder meldingen over hennepkwekerijen binnen. Ook het aantal meldingen via het platform Meld Misdaad Anoniem loopt enorm terug. Waardoor dit komt, is niet bekend.