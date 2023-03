Credit Suisse leent 50 miljard frank van Zwitserse centrale bank

Credit Suisse gaat maximaal 50 miljard Zwitserse frank (50,6 miljard euro) lenen van de Zwitserse centrale bank. Het geld is nodig om de bank te versterken, terwijl die zich omvormt tot een simpelere organisatie. Credit Suisse wil zich naar eigen zeggen meer richten op de belangen van klanten.

Credit Suisse staat al langere tijd onder druk. Klanten blijven geld van hun rekeningen halen vanwege zorgen over de toekomst van de bank. Woensdag zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse.

Die uitspraak zorgde voor grote onrust in de bankensector. Het aandeel Credit Suisse kelderde woensdag op de beurs in Zürich met dik 24 procent. Door de paniek onder beleggers leverden ook andere banken in Europa, waaronder ING en ABN AMRO, fors aan beurswaarde in.