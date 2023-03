Aantal werklozen in februari licht gedaald naar 356.000

De werkloosheid in ons land is vorige maand licht gedaald na een kleine stijging in januari. In februari zaten zo'n 356.000 mensen zonder werk, zo blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS

Vorige maand had 3,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen betaald werk. De werkloosheid steeg in januari nog licht naar 3,6 procent: zo'n 360.000 mensen.

Van december tot en met februari kwamen er maandelijks gemiddeld zeventienduizend mensen met betaald werk bij. In diezelfde periode nam het aantal werklozen per maand met drieduizend af. Daarmee heeft bijna 73 procent van de Nederlandse bevolking een baan.

Het CBS laat verder weten dat het percentage werkenden eind 2022 nog sterk steeg, maar in de eerste twee maanden van dit jaar gelijk bleef.

Er is ook een grote groep die om uiteenlopende redenen niet op zoek is naar werk, zoals gepensioneerden of mensen die arbeidsongeschikt zijn. Deze zogenoemde niet-beroepsbevolking is de afgelopen maanden gekrompen en telt nu 3,3 miljoen mensen.