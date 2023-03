Nederlandse banken volgens ministerie weerbaar om schokken op te vangen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nederlandse banken beschikken over voldoende financiële buffers en zijn daarmee "weerbaar om schokken op de markten op te vangen". Dat laat het ministerie van Financiën weten naar aanleiding van de recente onrust op de beurzen , waar bankaandelen woensdag zware klappen kregen.

Directe aanleiding voor die onrust is de situatie bij Credit Suisse, waar klanten op grote schaal geld van hun rekeningen halen. Ook zijn er zorgen over de Amerikaanse financiële sector, waar de afgelopen week enkele kleinere banken in moeilijkheden kwamen.