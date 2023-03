69-urige werkweek wordt waarschijnlijk tóch geen werkelijkheid in Zuid-Korea

Het plan van de Zuid-Koreaanse regering om de maximale werkweek van 52 naar 69 uur te verlengen, gaat waarschijnlijk niet door. Dat meldt de Britse krant The Guardian woensdag. Veel jongeren in het land protesteerden tegen het plan, omdat het hun gezondheid in gevaar zou brengen.

Bedrijven in Zuid-Korea hadden geklaagd dat de huidige werkweek van 52 uur het halen van deadlines moeilijk maakte. Daarop kwam de regering met een plan om de werkweek met zeventien uur te verlengen.

President Yoon Suk-yeol steunde de plannen voor een verlengde werkweek in eerste instantie. Maar de vele protesten in het land, waaraan vooral jongeren meededen, zorgden ervoor dat de overheid het plan gaat heroverwegen.

De Zuid-Koreaanse vakbonden waren vanaf het moment dat het plan bekend werd al fel tegen. Zij zeiden dat het ervoor zou zorgen dat mensen worden gedwongen langer te werken, terwijl de werkweek in het land al een stuk langer is dan in veel andere landen.

"Het wordt legaal om vijf dagen achter elkaar van 9.00 uur tot 0.00 uur te werken", aldus de Koreaanse vakbonden in een verklaring. "Er wordt geen rekening gehouden met de gezondheid of rust van de arbeiders."