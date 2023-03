Europese banken hard onderuit na problemen bij Credit Suisse: wat speelt er?

De Amsterdamse beurs is woensdag opnieuw onderuitgegaan door zware koersverliezen in de financiële sector. Aandelen van ING, ABN AMRO en andere Europese banken kelderden hard. Dat heeft alles te maken met de problemen bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Wat is er aan de hand?

Credit Suisse staat al langere tijd onder druk omdat klanten geld van hun bankrekeningen blijven halen. Dat doen ze omdat ze het vertrouwen in de bank hebben verloren. De op een na grootste bank van Zwitserland kwam de afgelopen maanden veel in het nieuws vanwege schandalen, zoals een witwasonderzoek en slechte investeringen.

De bank kreeg woensdag een zware klap te verduren. De grootste aandeelhouder van Credit Suisse, de Saoedische Nationale Bank (SNB), kondigde aan geen verdere steun te kunnen bieden.

Beleggers verkochten massaal hun aandelen van Credit Suisse. Dat zorgde ervoor dat de aandelen van de Zwitserse bank woensdag met maar liefst 30 procent kelderden. Andere financiële aandelen worden meegesleept in de koersval.

Beleggers zijn bang dat de problemen overslaan naar andere banken en dat leidt tot onrust in Europa. Daarom heeft de Europese Centrale Bank (ECB) volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal banken in de eurozone gevraagd naar hun financiële blootstelling aan Credit Suisse.

Het omvallen van de bank kan voor problemen zorgen in de gehele financiële sector. De Zwitserse bank is aangemerkt als systeembank. Daarom moet de bank onder andere extra grote kapitaalbuffers aanhouden en een plan hebben liggen voor als ze in de problemen komt.

Toch is er (nog) geen reden voor paniek. Sinds de bankencrisis van 2008 zijn banken in Europa een stuk minder met elkaar verweven. Waar het voorheen gebruikelijk was dat banken veel geld bij elkaar hadden uitstaan, loopt dit tegenwoordig meer via centrale banken.

Tegelijkertijd is er ook van alles aan de hand bij banken in de Verenigde Staten. Zo werd de Silicon Valley Bank (SVB) maandag door de autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië gesloten. Het faillissement heeft voor veel onrust gezorgd op de financiële markten. Ook andere Amerikaanse banken hadden het de afgelopen tijd zwaar.