Onrust bij banken maakt rentepuzzel voor ECB nog ingewikkelder

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt donderdag bekend of ze haar rente opnieuw verhoogt in de strijd tegen inflatie. Maar de toezichthouder moet ook rekening houden met zorgen over problemen bij banken. Een nieuwe renteverhoging kan die onrust juist aanwakkeren.

Hogere prijzen voor energie, boodschappen en brandstof bezorgden huishoudens en bedrijven de afgelopen tijd veel problemen. Om daar iets aan te doen, heeft de ECB sinds juni vorig jaar de rente een paar keer flink verhoogd. Die verhogingen moeten ervoor zorgen dat consumenten minder uitgeven en meer sparen. Daardoor gaan doorgaans de prijzen omlaag.

Maar deze keer blijkt het lastiger om de inflatie onder controle te krijgen. Zo was het inflatiecijfer vorige maand in veel landen hoger dan in januari. De ECB kondigde vorige maand dan ook aan in maart de rente nog verder te verhogen.

Bij hogere rentes ligt wel een recessie op de loer. Daardoor zit de ECB al een tijdje in een spagaat. En daar is nu een probleem bij gekomen: sinds een week is er onrust op de financiële markten. Eerst door het omvallen van de Silicon Valley Bank (SVB) en woensdag door problemen bij de grote Zwitserse bank Credit Suisse.

Vooral bij SVB speelde de hogere rente een belangrijke rol. De bank had obligaties en besloot een fors deel daarvan te verkopen. Maar door de hogere rentes waren deze obligaties minder waard geworden. Het bedrijf moest daarom een flink verlies incasseren. Dat nieuws ging snel rond onder klanten van de bank, waardoor veel rekeninghouders hun geld bij SVB weghaalden. Hierdoor ontstond een bankrun die SVB niet aankon.

Extra onrust maakt ECB voorzichtiger

De problemen bij Credit Suisse zijn weliswaar van een andere aard, maar leiden wel tot extra onrust. "Dit alles zorgt voor een extra dimensie voor de ECB", zegt Harald Benink, hoogleraar Banking en Finance bij Tilburg University. "De ECB heeft immers ook de taak om te zorgen voor stabiliteit. En daarvoor is het juist beter om de rente niet te verhogen."

Toch verwacht Benink dat de toezichthouder donderdag met een nieuwe renteverhoging van 0,5 procentpunt komt. Wel denkt hij dat de ECB voorzichtiger zal zijn met eventuele extra verhogingen later dit voorjaar.

'ECB is nog niet in paniekmodus'

Ook Rabobank-econoom Stefan Koopman denkt ook dat de ECB de rente met 0,5 procentpunt opschroeft. "De impact van SVB in Europa is tot dusver klein. Het crisisteam van de ECB is niet bijeengekomen, dan gaan ze hun rentebesluit ook niet op het laatste moment aanpassen", verwacht hij.