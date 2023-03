Ziekenhuispersoneel wil ook in april weer een dag staken

Morgen wordt in 64 ziekenhuizen gestaakt en de tweede landelijke ziekenhuisstaking wordt al voorbereid. Ergens in april moeten tientallen ziekenhuizen door die staking waarschijnlijk weer een dag alle geplande zorg uitstellen. Ziekenhuizen draaien bij stakingen een 'zondagsdienst', wat betekent dat er alleen spoedeisende zorg wordt uitgevoerd.

De volgende landelijke stakingsdag wordt groot, zegt vakbondsbestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn tegen NU.nl. Op donderdag 16 maart doen achttien ziekenhuizen niet mee, mede omdat ze de staking niet op tijd konden organiseren. "De helft van die ziekenhuizen heeft al laten weten dat ze in april wel meedoen."

"We hopen dat de staking niet nodig is en dat de ziekenhuizen over de brug komen en toch meer betalen", zegt Merlijn. De FNV en drie andere vakbonden eisen samen een loonsverhoging van 10 procent dit jaar, een betere reiskostenvergoeding en een hoger bedrag voor bereikbaarheidsdiensten.

Ziekenhuisvereniging NVZ zegt dat ze niet verder kan gaan dan 13 procent, verspreid over twee jaar. Volgens de ziekenhuizen hebben ze onvoldoende vet op de botten om de lonen verder te verhogen en tegelijk de inflatie en gestegen energiekosten op te vangen. De ziekenhuizen hopen op een extra bijdrage van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, maar die wil daar vooralsnog niet aan.

'Wachtlijsten worden langer door stakingen'

"Wij willen die tweede staking heel graag voorkomen", zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert. Hij heeft het gevoel dat zowel de ziekenhuizen als de medewerkers vooral in het belang van de patiënt denken. "Dan gaat zo'n actiedag morgen niet in de koude kleren zitten. Bovendien worden wachtlijsten langer door zo'n stakingsdag."

"Na morgen moeten we geen dag wachten om weer verder te onderhandelen. Want een cao kan niet worden afgesproken op de actievloer. En hoe langer we wachten, hoe langer ziekenhuispersoneel op het oude salaris blijft steken."

'Bod van ziekenhuizen moet van tafel'

Volgens vakbondsbestuurder Merlijn kan er alleen een akkoord worden bereikt als ziekenhuisvereniging NVZ haar eindbod van tafel haalt. "Tot die tijd gaan we door. We moeten wel, want met de huidige lonen en het ontbreken van maatregelen om de werkdruk aan te pakken, verlaten jonge mensen de sector."