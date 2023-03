Miljoen reizigers minder op Schiphol dan toen de coronacrisis begon

Zo'n 3,8 miljoen mensen reisden in februari van, naar of via luchthaven Schiphol. Dat zijn zo goed als een miljoen reizigers minder dan in dezelfde maand in 2000, toen het coronavirus om zich heen begon te grijpen.

Vergeleken met een jaar eerder zijn het er juist ruim een miljoen meer. En ten opzichte van begin 2021 - toen de luchtvaart volledig op zijn gat lag - reisden nog eens ruim drie miljoen extra vliegtuigpassagiers via Schiphol. Dat blijkt uit cijfers die Schiphol woensdag heeft bekendgemaakt.

Bijna 1,5 miljoen van de 3,8 miljoen passagiers op Schiphol maakten gebruik van de luchthaven om over te stappen. Dat zijn in de praktijk 750.000 mensen, maar die worden twee keer geteld omdat ze aankomen en vertrekken.