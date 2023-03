Voor je statiegeld mag het blikje wel gedeukt zijn, maar niet geplet

Over twee weken is het zover: dan zit er na jaren van discussie en nog eens een paar maanden uitstel echt statiegeld op blikjes. Maar liefst 2,5 miljard blikjes gaan er jaarlijks over de toonbank, een miljard meer dan de grote en kleine petflessen bij elkaar. Statiegeld Nederland schat dat in het eerste jaar de helft tot 70 procent ervan wordt ingeleverd om 15 eurocent terug te krijgen.

"Je blikje hoeft echt niet puntgaaf te zijn om je statiegeld terug te krijgen", zegt directeur Raymond Gianotten van Statiegeld Nederland in gesprek met NU.nl. "Een deukje kan, maar je moet het niet platstampen."

Want dan kunnen de innamemachines, vaak dezelfde als die waarin je nu je flessen kwijt kunt, de barcode niet lezen. De barcode geeft aan dat je over dat blikje statiegeld hebt betaald. Die blikjes kun je nu al her en der tegenkomen, maar de kassa's zijn nog niet zo ingeregeld dat je het statiegeld al betaalt. Daar valt dus wat voordeel te behalen.

"Voor ons is het belangrijkste dat de blikjes niet op straat belanden", zegt Gianotten diplomatiek. Het statiegeld op blikjes en ook op de ongeveer anderhalf miljard flessen en flesjes is immers in het leven geroepen om zwerfvuil tegen te gaan en recycling te stimuleren.

In de wet is vastgelegd dat dit met 90 procent van de metalen drinkverpakkingen moet. "En dat moet voor een groot deel via het statiegeld gebeuren", zegt de directeur van Statiegeld Nederland, die samen met Stichting Afvalfonds Verpakkingen zorgdraagt voor de uitvoering.

Tijd moet leren of 15 cent genoeg is

Op basis van eerdere ervaringen met plastic flessen en de praktijk in andere landen zijn scenario's gemaakt of mensen de blikjes daadwerkelijk gaan inleveren. De tijd zal leren of die inschattingen kloppen en of 15 cent genoeg is. Het inlevergedrag wordt gemonitord en indien nodig worden campagnes ingezet en aanpassingen gedaan.

Gianotten weet dat er verschillende factoren zijn die het succes van inleveren bepalen. "Mensen moeten weten dat er statiegeld op zit, je moet het zo makkelijk mogelijk maken én de hoogte van het bedrag is bepalend of mensen het al dan niet doen."

Een groot verschil met flessen is dat daar een dop op zit en blikjes open zijn. De supermarkten hebben zich enige tijd verzet tegen het innemen van blikjes, omdat het niet hygiënisch zou zijn. "Dat zal een rol spelen, maar de consument wil ook niet met een blikje met een restje erin op zoek naar een inleverautomaat."

De supermarkten verzetten zich inmiddels niet meer tegen de inname en zijn er volgens brancheorganisatie CBL klaar voor. "We lopen op schema, zoals het er nu voor staat", zegt een woordvoerder. De blikjes worden in de supermarkt opgevangen in een grote bak en daarna veelal wel geplet. Daardoor kunnen ze niet nog een keer ingeleverd worden. Ook scheelt het in transportvolume.

Nu al blikjes mét statiegeld en na 1 april ook nog zonder

Inmiddels zijn er meer dan 27.000 plekken waar je je flesjes en straks ook je blikjes kwijt kunt. Blikjes worden veel onderweg gekocht en genuttigd. Behalve bij de supermarkten kun je ze dan ook inleveren bij bijvoorbeeld benzinestations, de NS-stations, bioscopen en snackbars. Sowieso kan dat overal waar je ze kunt kopen.

Zoals er nu al blikjes te vinden zijn met statiegeldlogo, waar je nog geen statiegeld over betaalt, zullen er later ook blikjes te vinden zijn zonder logo.