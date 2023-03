Argentijnen kunnen met hun peso de helft minder kopen dan een jaar geleden

De inflatie in Argentinië is in de afgelopen maand uitgekomen op het duizelingwekkende percentage van 102,5 procent; het leven was dus meer dan twee keer zo duur als een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds 1991 dat het land van Lionel Messi en Máxima weer een inflatiecijfer met drie getallen publiceert.

In de jaren negentig werd Argentinië geteisterd door hyperinflatie. De geschiedenis lijkt zich nu te herhalen. Vergeleken met de eerste maand van het jaar ging de inflatie een stuk verder omhoog. Die is dit jaar nu al met 13,1 procent toegenomen, ten opzichte van eind 2022.

Nu de inflatie zo hoog is, worden de prijzen in de winkels bijna wekelijks aangepast. Mensen hebben steeds minder te besteden doordat de inkomsten ver achterblijven bij de uitgaven. Met een inflatie van 102,5 procent heeft Argentinië een van de hoogste inflatiecijfers ter wereld.

In Nederland piekte de inflatie vorig jaar september op 14,5 procent. Inmiddels is die teruggelopen tot 8 procent, wat wel weer hoger is dan in januari.