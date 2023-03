Albert Heijn stopt met plastic broodclips

Supermarktketen Albert Heijn (AH) stopt met de plastic clips die gebruikt worden om de zakken met brood, bolletjes en eierkoeken dicht te maken. Dat scheelt op jaarbasis 125 miljoen clipjes, aldus het bedrijf. Vanaf nu worden ze geleidelijk vervangen door clips van papier, zoals die ook bij bakkers steeds vaker te zien zijn.

Voor Albert Heijn was het wachten op een recyclebare papieren variant die goed genoeg is om door een machine dichtgemaakt worden. Zoals dat bij de plastic kleinoden gebeurt. Ook moet de verpakkingsdatum erop gedrukt kunnen worden en moeten ze stevig zijn.

"Ze moeten meerdere keren open en dichtgemaakt kunnen worden", aldus een woordvoerder. In eerste instantie krijgen de zakken met Zaans volkoren en de eierkoeken een papieren clipje, in de zomer is het plastic helemaal weg. "De plastic broodclipjes, kunnen niet gerecycled worden omdat ze zo klein zijn", aldus AH.

Bakkerij Van Maanen, een keten met ruim zestig in Nederland, stapte recent ook over van plastic op kartonnen clipjes, maar heeft ook nog die van plastic. "Klanten kunnen kiezen", zegt een woordvoerder van deze ambachtelijke bakker. "Sommige mensen vinden plastic toch prettiger."

Mensen recyclen die zelf. "We zien ook dat mensen het plastic clipje mee terug naar de winkel nemen zodat het om een nieuw brood kan." Klanten kunnen bij deze bakker ook eenmalig een katoenen broodzak kopen en als ze die laten vullen, krijgen ze 10 cent korting op een brood.

Volgens Milieu Centraal gaat hoe dan ook een goed signaal uit van papieren broodclipjes en katoenen broodzakken. "Als mensen dat zien, draagt dat bij tot bewustwording in het maken van duurzame keuzes." Het uitbannen van plastic broodclipjes is op eigen initiatief van winkels zoals AH en Van Maanen, want dit komt niet voort uit wetgeving.