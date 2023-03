Tweede ontslagronde bij Facebook-moederbedrijf Meta: tienduizend banen weg

Delen via E-mail

Facebook-moederbedrijf Meta gaat nog eens tienduizend extra banen schrappen om kosten te besparen. De tweede ontslagronde komt boven op de reorganisatie die in november is aangekondigd. Toen schrapte het socialemediabedrijf elfduizend banen.

Het bedrijf is dit jaar begonnen met een intern herstructureringsproces om de onderneming "platter" te maken. Hoewel topman Mark Zuckerberg eerder liet weten geen nieuwe ontslagronde te verwachten, zei hij ook dat 2023 een "jaar van efficiëntie" moest worden en dat Meta zich meer op de winstgevendheid zou gaan richten.

Volgens Meta verdwijnen er nu voornamelijk managementbanen. Daarnaast gaat het bedrijf vijfduizend openstaande vacatures niet meer invullen. In november had de in Californië gevestigde onderneming wereldwijd meer dan 87.000 werknemers.