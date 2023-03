Bitcoinkoers stijgt naar het hoogste punt in negen maanden

De waarde van de grootste cryptomunt is dinsdag voor de vierde dag op rij gestegen. Voor 1 bitcoin betaal je ruim 26.000 dollar (24.200 euro). Dat is de hoogste koers sinds juni vorig jaar.

Het jaar 2022 was voor cryptomarkten niet al te best. In het voorjaar daalden de koersen al flink en daar kwam in november nog een klap bij, toen cryptobedrijf FTX omviel. Maar sinds begin dit jaar lopen de koersen weer langzaam op. De afgelopen dagen kwam daar dus een groeispurt bovenop.