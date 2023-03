Personeel streekvervoer stopt na woensdag tijdelijk met staken

Het personeel in het streekvervoer stopt na woensdag tijdelijk met staken. De stakingspauze duurt tot volgende week vrijdag. De vakbonden willen de nieuwe onderhandelingen met de werkgevers een kans geven.

De vakbonden maakten dit dinsdag bekend op een grote manifestatie in Utrecht waar honderden stakende chauffeurs aanwezig zijn. Eerder was het nog onduidelijk of de geplande staking tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag zou doorgaan, maar dat is inderdaad het geval.

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag liet eerder op dinsdag weten dat de partijen van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) min of meer de opdracht hadden gekregen om weer in gesprek te gaan. De bewindsvrouw heeft verkenners beschikbaar gesteld om te bemiddelen tussen de partijen.

Ook werkgeversorganisatie VWOV liet dinsdagochtend weten weer in gesprek te willen. "We willen ons maximaal inspannen om tot een akkoord te komen", zei de organisatie.

"Het is aan de verkenners om te beoordelen of zij in een week voldoende mogelijkheden zien om de onderhandelingen na die periode op te kunnen starten. Daadwerkelijk onderhandelen met stakingen of stakingsdreiging op de achtergrond doen we in ieder geval niet", stelt Kagie. "Deze periode leent zich daarom goed voor een verkenning door de procesbegeleiders en daar staan wij zeker voor open."