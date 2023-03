Bagagepersoneel op Schiphol sjouwt te zwaar, Arbeidsinspectie grijpt in

De zes bedrijven die de bagageafhandeling op Schiphol regelen moeten zo snel mogelijk meer hulpmiddelen inzetten voor medewerkers die zwaar sjouwwerk doen, laat de de Nederlandse Arbeidsinspectie weten. Bij alle bagageafhandelaars wordt te weinig gedaan om de fysieke belasting te verminderen.

De Arbeidsinspectie heeft de bedrijven dinsdag op de hoogte gebracht van de eisen. Die moeten per direct worden nageleefd. Ook zegt de inspectie dat het afhandelen van bagage in de bagagehallen binnen twee jaar geautomatiseerd moet zijn.

Volgens de inspectie gaat het bijvoorbeeld om het ontbreken van geautomatiseerde systemen in bagagekelders. Er zijn niet altijd tilhulpen aanwezig, of er wordt niet op toegezien dat deze ook echt worden gebruikt door de werknemers. Ook op de platforms, waar het laden en lossen van vliegtuigen plaatsvindt, wordt onvoldoende gebruikgemaakt van hulpmiddelen.

Vakbond FNV opende na de berichtgeving in september een meldpunt voor personeel dat jarenlang te zwaar sjouwwerk had verricht. Vijf maanden later had de vakbond al vierhonderd meldingen ontvangen.