Biden staat olieboringen in Alaska toe ondanks felle kritiek

De Amerikaanse president Joe Biden geeft groen licht voor olieboringen in Alaska. Hierdoor mag energieconcern ConocoPhillips de komende jaren boren in het grootste stuk ongerepte natuur van de Verenigde Staten. Daarmee verbreekt Biden zijn verkiezingsbelofte om nieuwe olie- en gasprojecten niet meer toe te staan. Milieugroepen zijn boos en dreigen met rechtszaken.

Het gaat om het Willow-project in het noorden van Alaska. Met het project is zo'n 7 miljard euro gemoeid en uit het veld kunnen tot 180.000 vaten olie per dag worden gehaald. Het zou miljarden aan belastingen opbrengen voor de staat Alaska, die zwaar leunt op inkomsten uit de olie-industrie.