Minder Nederlanders hadden leningen in 2022

Het aantal Nederlanders met een consumptief krediet, zoals koop op afbetaling of een krediet bij een creditcard, is vorig jaar gedaald naar 7,8 miljoen. In 2021 ging het nog om 8 miljoen mensen. Ook het aantal betalingsachterstanden bij leningen is gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van Stichting BKR.

Het aantal mensen met een betalingsachterstand bij een lening daalde vorig jaar naar 619.000. Een jaar eerder ging het nog om 677.000 leningen met een betalingsachterstand.

Daarnaast zaten vorig jaar ook minder mensen in de schuldhulpverlening. Eind 2022 waren dat er 41.000, ten opzichte van 46.000 aan het eind van 2021.

Stichting BKR zegt dat de daling bijzonder is, gezien de financieel uitdagende omstandigheden met hoge inflatie. Volgens voorzitter Peter van den Bosch wordt schuldenproblematiek goed aangepakt.

"De daling van betalingsachterstanden en schuldregelingen lijkt haaks te staan op de huidige financiële uitdagingen voor veel kwetsbare huishoudens", zegt Van den Bosch. "Maar we zien dat zowel consumenten zelf als de overheid de nodige maatregelen treffen."

Veel betalingsachterstanden in Zuid-Holland en Flevoland

Volgens Stichting BKR zijn er behoorlijke regionale verschillen te zien in het aantal leningen. In de Achterhoek, Limburg en Twente wonen relatief gezien de meeste mensen met een lening. Maar het aantal betalingsachterstanden is er niet groter dan gemiddeld. De betalingsmoraal in die regio's is dus goed, stelt Stichting BKR.

De meeste betalingsachterstanden zijn in de regio's rondom Rotterdam en Den Haag en in Almere en Lelystad. De minste betalingsachterstanden zijn in de kleine gemeente Rozendaal, nabij Arnhem.