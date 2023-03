Topmannen van failliete Silicon Valley Bank krijgen rechtszaak aan de broek

Boze aandeelhouders van de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB) zijn maandag naar de rechter gestapt. Zij verwijten het management dat het niet duidelijk genoeg is geweest over de risico's die het bedrijf liep door de hoge rentes van de laatste tijd. Ook is duidelijk geworden dat Nederlandse pensioenfondsen schade lijden door het faillissement, al gaat het om relatief kleine bedragen.

De boze aandeelhouders hebben maandag een aanklacht ingediend bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Ze verwijten CEO Greg Becker en CFO Daniel Beck dat ze aandeelhouders slecht hebben geïnformeerd over de problemen die zijn ontstaan doordat rentes op financiële markten de laatste tijd zijn opgelopen.

De bank moest onlangs een aantal obligaties verkopen, maar door hoge rentes waren die obligaties minder populair onder beleggers. SVB moest ze daardoor verkopen voor een bedrag dat flink lager was dan het bedrag waarvoor ze ze hadden gekocht. Om het verlies te dempen, werden nieuwe aandelen uitgegeven.

Bankrun werd SVB fataal

Dat was voor rekeninghouders een indicatie dat het niet goed ging met SVB. Daarom haalden ze massaal hun geld van de bank, wat een bankrun wordt genoemd. De bank had niet genoeg geld in kas om al die rekeninghouders te betalen en ging daardoor afgelopen vrijdag bankroet.

Het faillissement leidde tot veel onrust op financiële markten. Vooral omdat gevreesd wordt dat andere banken ook geraakt worden. Zo ging kort na SVB ook de Amerikaanse Signature Bank failliet en verloor de aandelenkoers van First Republic Bank zo'n 70 procent. Ook aandelen van andere banken wereldwijd daalden, al ging het in veel gevallen om kleinere verliezen, van enkele procenten.

Om de markten wat te kalmeren, heeft de Amerikaanse regering al laten weten dat rekeninghouders gewoon bij hun geld kunnen. SVB had ook een Brits deel, dat inmiddels is ondergebracht bij de Britse bank HSBC. Hierdoor blijven de verliezen voor rekeninghouders waarschijnlijk zeer beperkt.

Nederlandse pensioenfondsen geraakt

Voor aandeelhouders is dat anders. Dit geldt ook voor enkele Nederlandse pensioenfondsen. Zo had APG eind vorig jaar zo'n 140 miljoen euro aan aandelen van SVB, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NOS. APG belegt het geld van een aantal pensioenfondsen, waaronder ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland.

Ook heeft de pensioenbelegger voor 230 miljoen euro aandelen in First Republic. Die bank is niet failliet, maar de waarde van de aandelen is wel flink gekelderd.