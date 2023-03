Rabobank: 'Dit jaar dalen huizenprijzen met 4 procent, maar bodem is in zicht'

Dit jaar dalen de huizenprijzen met 4,2 procent, verwachten economen van de Rabobank. Wel denkt de bank dat de prijzen mede door onvoldoende nieuwbouw in 2024 niet veel verder zullen dalen.

Een jaar geleden was de huizenmarkt nog oververhit en gingen de huizenprijzen hard omhoog. Maar in de zomer zette een prijsdaling in. Dat gebeurde toen de hypotheekrentes snel begonnen op te lopen, de energielasten stegen en de inflatie opliep.

Maar Groot denkt dat de bodem in zicht is. "Voor 2024 gaan we uit van een prijsdaling van 1,5 procent op jaarbasis. Die daling is het gevolg van de prijsontwikkeling in 2023. We verwachten dat de huizenprijzen gedurende dat jaar min of meer stabiel blijven."