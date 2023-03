Vinyl wordt alsmaar populairder: we kochten voor 37 miljoen euro aan platen

De populariteit van vinyl is ook vorig jaar flink toegenomen. In totaal is in 2022 voor 37 miljoen euro aan lp's verkocht in Nederland. Dat is zo'n 8,6 miljoen euro meer dan in 2021, een stijging van 30 procent.

Volgens branchevereniging van de entertainmentindustrie NVPI wordt sinds 2020 weer meer uitgegeven aan muziekdragers. Dat is volledig te danken aan de populariteit van vinyl.

De omzet van cd's is vorig jaar gedaald. In 2022 is in Nederland voor 15,3 miljoen euro aan cd's verkocht. In het voorgaande jaar was nog sprake van een lichte stijging.

De streamingmarkt blijft ondertussen fors groeien. Al meer dan tien jaar groeit deze markt telkens met minimaal 10 procent. Volgens de cijfers van de NVPI is de omzet gestegen van 203,8 miljoen euro in 2021 naar 223,9 miljoen euro in 2022.