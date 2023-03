Ook vandaag minder treinen en bussen, vakbonden overwegen stakingspauze

Ook vandaag rijden er door een staking minder treinen, trams en bussen in het streekvervoer. Vooral in de Achterhoek, het Vechtdal en Limburg is het openbaar vervoer beperkt door de staking. De vakbonden zijn bereid om met de werkgevers over een mogelijke stakingspauze te praten.

Het gaat om een staking bij vervoerders als Arriva, Keolis en Qbuzz. Dinsdagmiddag is er ook een manifestatie met stakende buschauffeurs in Utrecht.

Op de verkiezingsdag is ook een staking gepland, maar het is onduidelijk of die doorgaat. De vakbonden overwegen de stakingen in het streekvervoer te pauzeren om weer te kunnen onderhandelen met de werkgevers.

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag hebben de partijen van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) min of meer de opdracht gekregen om weer met elkaar in gesprek te gaan. De bewindsvrouw heeft verkenners beschikbaar gesteld om te bemiddelen tussen de partijen.

Van der Gaag zegt dat de gesprekken hervat kunnen worden als de vakbonden en werkgevers iets naar elkaar toe bewegen. "Wij zullen iets moeten opschorten", erkent hij. "Maar de werkgevers willen het liefst dat we zes weken stoppen met staken. Dat gaan we niet doen. Dat zou een kortere periode moeten zijn."

De werkgeversorganisatie VWOV laat dinsdagochtend inderdaad weten weer in gesprek te willen. "We willen opnieuw bekijken hoe we de beschikbare middelen inzetten om tot een akkoord te komen."

'Voorwaarde voor gesprekken is dat niet gestaakt wordt'

"We willen ons maximaal inspannen om tot een akkoord te komen. Voorwaarde voor nieuwe gesprekken is dat er niet gestaakt wordt en daarbij dat afspraken betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn", zegt VWOV.

Details over een mogelijke stakingspauze kan Van der Gaag nog niet geven. Het is volgens hem eerst aan de verkenners om te bekijken welke obstakels nog weggenomen moeten worden.