Graandeal Rusland en Oekraïne kan weer met zestig dagen worden verlengd

Rusland wil de deal met Oekraïne over graanexporten via de Zwarte Zee met 60 dagen verlengen, laat het Kremlin weten na overleg met de Verenigde Naties in het Zwitserse Genève. Oekraïne zou liever een verlenging van 120 dagen zien.

De overeenkomst, die vorig jaar juli werd gesloten, maakt de uitvoer van Oekraïens graan en andere landbouwproducten mogelijk, ondanks de oorlog. De afspraken werden na moeizame onderhandelingen in november verlengd tot 18 maart.

Rusland heeft nu dus aangekondigd dat het in eerste instantie zestig dagen wil verlengen. Het land wil pas over een langere termijn nadenken als sancties op het gebied van de uitvoer van voedingsmiddelen en kunstmest worden versoepeld. Dat liet de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergey Vershinin, weten in een verklaring.

De Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Kubrakov zei maandagavond dat een verlenging van 60 dagen niet past bij de voorwaarden van de graandeal, waarin verlengingen van minstens 120 dagen werden afgesproken. Desondanks wees hij het Russische voorstel voor een kortere verlenging niet meteen af.

"We wachten op het officiële standpunt van de Verenigde Naties en Turkije", zei Kubrakov. Die twee partijen zijn betrokken bij de opzet van de graandeal.