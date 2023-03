Centrale bank VS onderzoekt haar toezicht op omgevallen Silicon Valley Bank

De Federal Reserve gaat een intern onderzoek doen naar haar toezicht op de Silicon Valley Bank (SVB) voordat deze omviel. Die gebeurtenissen vragen volgens Fed-voorzitter Jerome Powell namelijk om een "grondige, transparante en snelle herziening".

SVB had leningen afgesloten toen de rentes laag waren, maar nu die de laatste maanden flink zijn verhoogd, had de bank moeite om zijn leningen te herfinancieren. Daardoor kwam de belangrijke geldschieter voor onder meer start-ups in de techsector in de financiële problemen.