Silicon Valley Bank failliet: is er een nieuwe bankencrisis op komst?

De Silicon Valley Bank (SVB) is door de autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië gesloten. Het faillissement zorgt voor veel onrust op de financiële markten. "Het risico is dat er een domino-effect ontstaat", zegt Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.

Wat is de SVB precies?



"Een relatief jonge bank. Niet de allergrootste in de Verenigde Staten, maar wel de zestiende van het land. De SVB zit vooral in gebieden waar veel start-ups zitten", zegt Bender.

Wat is er aan de hand bij de SVB?

De SVB werd vrijdag door de autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië gesloten. Het was niet gelukt om geld op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. De bank kon daardoor niet langer aan de verplichtingen voldoen en ging failliet. De federale overheidsdienst FDIC is aangesteld als bewindvoerder. Eind vorig jaar beheerde de SVB ruim 175 miljard dollar aan tegoeden.

Wie hebben er allemaal geld uitstaan bij de SVB?

Silicon Valley Bank had veel technologiebedrijven als klant, waaronder veel start-ups. Het bedrijf moest de afgelopen tijd grote verliezen incasseren, doordat het obligaties met veel verlies moest verkopen.

Zijn er ook Nederlandse bedrijven die geld hebben uitstaan bij de SVB?

Ja, het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft 45 miljoen dollar (ruim 42 miljoen euro) op een rekening bij de failliet verklaarde SVB staan. Dat is ongeveer een kwart van al het geld dat het Leidse biotechbedrijf in kas heeft.

Kunnen rekeninghouders wel bij hun geld nu de SVB failliet is verklaard?

De Amerikaanse regering heeft de bank overgenomen. Rekeninghouders van SVB krijgen nu toegang tot al hun tegoeden.

Is er nu sprake van een nieuwe bankencrisis?

"Dat is zeker het geval", zegt Bender. "Het is de vraag of dit overslaat naar andere financiële instellingen en bedrijven. Dat wordt de komende dagen wel bekend. Bovendien kun je je afvragen waar de toezichthouder de afgelopen tijd is geweest. Dit is een serieuze blamage voor de Federal Reserve."

Volgens beursanalist Corné van Zeijl is er met name in de Verenigde Staten veel angst bij spaarders en bedrijven. "Er is vooral in de VS sprake van een bankencrisis, maar de autoriteiten hebben geleerd van de crisis toen Lehman Brothers omviel. Er is momenteel zo veel paniek op de financiële markten dat de overheid ingrijpt."

Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse spaarders?



Dat is nog niet bekend. De komende weken zal pas duidelijk worden wat voor gevolgen het faillissement heeft voor andere financiële instellingen en bedrijven. Volgens Van Zeijl hoeven we ons geen zorgen te maken. "De SVB heeft weinig spaarders. Maar het is de vraag hoe dit zich verder gaat ontwikkelen."

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de vergelijking met de bankencrisis van 2007/2008 overdreven. "Omdat toen de onderliggende problemen vanuit de vastgoedmarkt kwamen. En de vastgoedmarkt heeft véél soortelijk gewicht in het wereldwijde economische en financiële systeem. De problemen bij SVB zijn eerder een gevolg van slecht balansmanagement bij een specifieke bank. In het algemeen zijn de kapitaalbuffers van banken bovendien flink hoger geworden."

Zijn er overheden in Europa die zich zorgen maken?



Nee, op dit moment niet. De faillissementen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank vormen geen gevaar voor Franse financiële instellingen, zegt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Ook de Duitse financiële toezichthouder BaFin kwam maandagochtend met een vergelijkbare geruststellende boodschap.

"Ik zie geen enkel risico op besmetting, dus we geven geen bijzondere waarschuwingen voor lokale geldschieters", aldus Le Maire. De minister zei dat de banken en het financiële systeem in Frankrijk "solide" zijn en dat ze goed in staat zijn om schokken te weerstaan.