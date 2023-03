Nederlands bedrijf heeft miljoenen op rekening failliete Silicon Valley Bank

Delen via E-mail

Het Nederlandse Pharming heeft in totaal 45 miljoen dollar (ruim 42 miljoen euro) op een rekening bij de failliet verklaarde Silicon Valley Bank staan. Dat bedrag is ongeveer een kwart van alle contanten die het Leidse biotechbedrijf heeft.

Het is nog niet duidelijk of Pharming meer geld kan terugkrijgen of zelfs alle tegoeden. Dat hangt af van eventuele regelingen van de Amerikaanse en Britse overheden. Ook zou SVB aan een andere bank verkocht kunnen worden.