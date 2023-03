Nederlands bedrijf heeft miljoenen op rekening bij failliete Silicon Valley Bank

Delen via E-mail

Het Nederlandse Pharming heeft 45 miljoen dollar (ruim 42 miljoen euro) op een rekening bij de failliet verklaarde Silicon Valley Bank (SVB) staan. Dat is ongeveer een kwart van al het geld dat het Leidse biotechbedrijf in kas heeft.

De Amerikaanse overheid maakte zondag bekend dat rekeninghouders maandag toegang tot hun tegoeden krijgen. Daarmee willen de federale overheidsdienst FDIC, het ministerie van Financiën en de centrale bank "verdere besmetting van het financiële systeem in de kiem smoren".

Vrijdag werd de SVB door de autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië gesloten. Het was niet gelukt om geld op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. De bank kon daardoor niet langer aan de verplichtingen voldoen en ging failliet. De FDIC is aangesteld als bewindvoerder.