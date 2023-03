Ook Saudi Aramco boekt recordwinst dankzij hoge olieprijzen

Delen via E-mail

Olie- en gasconcern Saudi Aramco heeft afgelopen jaar een recordwinst van 161 miljard dollar (ruim 151 miljard euro) geboekt. Dat is bijna de helft meer dan de winst in 2021.

Saudi Aramco besloot het dividend, dat een belangrijke inkomstenbron is voor de regering van Saoedi-Arabië, te verhogen met 4 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Ook andere grote olieconcerns als BP, Shell, ExxonMobil en Chevron haalden recordwinsten in 2022. Door de oorlog in Oekraïne en Westerse sancties tegen Rusland gingen de olieprijzen in dat jaar sterk omhoog. Aan de andere kant verminderde de vraag naar olie juist vanwege Chinese coronalockdowns en daalden de prijzen door zorgen om een economische neergang.